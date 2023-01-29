Elslots Україна – це віртуальне казино, спеціально створене для українських гравців. Ми розпочали нашу діяльність у кінці 2017 року. Казино Elslots відоме як платформа, на якій можна робити ставки та заробляти великі суми грошей без обмежень. На сьогодні ми пропонуємо широкий вибір слотів різних тематик для приваблення потенційних гравців. На веб-сайті можна грати як на реальні гроші, так і у безкоштовному режимі, залежно від вибору формату та бажання гравця. Казино Elslots пропонує безліч актуальних слотів різних тематик для численних активних гравців, які працюють цілодобово і без додаткових перешкод.

Ліцензія Компанія Direx N.V. є законним власником казино. У “Ельслотс” є ліцензія Кюрасао. Згідно з нашою політикою безпеки, ми не публікуємо номер ліцензії в інтернеті, щоб уникнути створення фальшивих дублікатів сайтів. Однак, щоб переконатися у нашій надійності, кожен гравець може звернутися до служби технічної підтримки, яка надасть відповідні документи.

Контакти Ви можете задати питання службі підтримки через онлайн-чат на веб-сайті казино. Також, ви можете написати на електронну адресу [email protected] або зателефонувати на номер +380947105979.

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